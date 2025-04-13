https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Украинские войска нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, целью войск киевского режима стали жилые дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:34:00+03:00

2025-04-13T20:34:00+03:00

2025-04-13T20:34:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, целью войск киевского режима стали жилые дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО "Вампир" чешского производства", - сказал Рогов. По его словам, цель ударов ВСУ - жилые дома мирных горожан. "На данный момент не менее четырех прилетов. Информация о последствиях обстрела уточняется", - подчеркнул Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011042186.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011036572.html

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в мире, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато