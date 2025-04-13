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ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Украинские войска нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, целью войск киевского режима стали жилые дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:34:00+03:00
2025-04-13T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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запорожская область
владимир рогов
сергей лавров
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, целью войск киевского режима стали жилые дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО "Вампир" чешского производства", - сказал Рогов. По его словам, цель ударов ВСУ - жилые дома мирных горожан. "На данный момент не менее четырех прилетов. Информация о последствиях обстрела уточняется", - подчеркнул Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011042186.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011036572.html
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в мире, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли жилые дома в Каменке-Днепровской в Запорожской области

CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firingУкраинская РСЗО RM-70 "Вампир"
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firing
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, целью войск киевского режима стали жилые дома, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО "Вампир" чешского производства", - сказал Рогов.
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По его словам, цель ударов ВСУ - жилые дома мирных горожан.
«
"На данный момент не менее четырех прилетов. Информация о последствиях обстрела уточняется", - подчеркнул Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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