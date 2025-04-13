https://ria.ru/20250413/vsu-2011042186.html

В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА

В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025

В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА

Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

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специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное. От полученных ранений водитель скончался на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", - написал Гладков.Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.

https://ria.ru/20250413/tokmak-2011035922.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, россия, вячеслав гладков, ракитянский район