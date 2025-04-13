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В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 13.04.2025 (обновлено: 20:38 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vsu-2011042186.html
В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА
В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА
Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:15:00+03:00
2025-04-13T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
вячеслав гладков
ракитянский район
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное. От полученных ранений водитель скончался на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования&quot;, - написал Гладков.Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.
https://ria.ru/20250413/tokmak-2011035922.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, россия, вячеслав гладков, ракитянский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Ракитянский район
В Белгородской области водитель грузовика погиб при ударе украинского БПЛА

Гладков: дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области, погиб водитель

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное. От полученных ранений водитель скончался на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", - написал Гладков.

Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковРакитянский район
 
 
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