https://ria.ru/20250413/vsu-2011036572.html

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:11:00+03:00

2025-04-13T19:11:00+03:00

2025-04-13T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Очередной удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет", - написал он.Богомаз уточнил, что в результате атаки повреждена кровля производственного здания.

https://ria.ru/20250409/dron-2010333121.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия