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ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:11:00+03:00
2025-04-13T19:11:00+03:00
2025-04-13T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Очередной удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет", - написал он.Богомаз уточнил, что в результате атаки повреждена кровля производственного здания.
https://ria.ru/20250409/dron-2010333121.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Богомаз: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, пострадавших нет