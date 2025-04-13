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ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011025649.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило управление... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:47:00+03:00
2025-04-13T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 17.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе&quot;, - говорится в сообщениях ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку при помощи беспилотников и ствольной артиллерии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 17.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях ведомства.

Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
Вчера, 15:06
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сбитый БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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