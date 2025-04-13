Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:31:00+03:00
2025-04-13T17:31:00+03:00
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате террористических действий в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей", - написал он. Богомаз уточнил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в брянском в поселке Суземка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате террористических действий в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей", - написал он.
Богомаз уточнил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Кремле рассказали, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
Вчера, 12:53
 
ПроисшествияБрянская областьСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала