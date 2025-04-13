https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html

ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:31:00+03:00

2025-04-13T17:31:00+03:00

2025-04-13T17:31:00+03:00

происшествия

брянская область

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате террористических действий в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей", - написал он. Богомаз уточнил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html

брянская область

суземский район

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины