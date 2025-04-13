https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:31:00+03:00
2025-04-13T17:31:00+03:00
2025-04-13T17:31:00+03:00
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашего региона. ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате террористических действий в поселке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей", - написал он. Богомаз уточнил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в брянском в поселке Суземка