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ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 13.04.2025
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15:06 13.04.2025 (обновлено: 15:53 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:06:00+03:00
2025-04-13T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного комитета России. "Следователями Следственного комитета России произведена фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили объекты гражданской и муниципальной инфраструктуры, в которых выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил сотрудник СК РФ.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html
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Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник СК России. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины.
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, днр, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, ДНР, Донецк
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка

СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного комитета России.
«
"Следователями Следственного комитета России произведена фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки", - сказал он.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины.
«
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили объекты гражданской и муниципальной инфраструктуры, в которых выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил сотрудник СК РФ.
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Опубликованы кадры последствий удара HIMARS по супермаркету в Донецке
10 января, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДНРДонецк
 
 
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