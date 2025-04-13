https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:06:00+03:00
2025-04-13T15:06:00+03:00
2025-04-13T15:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного комитета России. "Следователями Следственного комитета России произведена фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили объекты гражданской и муниципальной инфраструктуры, в которых выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил сотрудник СК РФ.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html
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Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник СК России.
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины.
2025-04-13T15:06
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ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка