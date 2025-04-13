https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка

ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка

Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:06:00+03:00

2025-04-13T15:06:00+03:00

2025-04-13T15:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник Следственного комитета России. "Следователями Следственного комитета России произведена фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. "В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили объекты гражданской и муниципальной инфраструктуры, в которых выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил сотрудник СК РФ.

https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html

https://ria.ru/20250110/himars-1993074080.html

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Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка Украинские военные по предварительным данным применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, об этом журналистам рассказал сотрудник СК России. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела поврежден ряд гражданских объектов, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. 2025-04-13T15:06 true PT0M34S

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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина, днр, донецк