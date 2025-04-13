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Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете, рассказал очевидец
Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете, рассказал очевидец - РИА Новости, 13.04.2025
Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете, рассказал очевидец
Украинские военные расстреляли мирного жителя Курахово (ДНР) за то, что он попросил у них сигарету, об этом РИА Новости рассказал знакомый погибшего, очевидец... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:10:00+03:00
2025-04-13T06:10:00+03:00
2025-04-13T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы рф
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КУРАХОВО, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные расстреляли мирного жителя Курахово (ДНР) за то, что он попросил у них сигарету, об этом РИА Новости рассказал знакомый погибшего, очевидец Виктор. "У меня товарища убили за то, что попросил сигарету. Перед тем уже, как наши (ВС РФ) зашли, они (украинские военные) там жили в подвале. Он (погибший) говорит: "пойду, попрошу сигарет". Попросил. Убили, затащили в подъезд", - сказал Виктор. По его словам, тело убитого мирного жителя так и не было найдено. "Жена (погибшего) говорила, чтобы хоть труп отдали, так и не отдали. Потом зашли наши (ВС РФ), а трупа уже не было. Куда они его дели… Жена его даже похоронить не смогла", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html
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донецк, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы РФ
Боевики ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете, рассказал очевидец
Боевики ВСУ расстреляли жителя Курахово за просьбу о сигарете