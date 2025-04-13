https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html

ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец

ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец

Украинские военные в Курахово (ДНР) убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале, об этом РИА Новости рассказал беженец из Курахово. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T05:26:00+03:00

2025-04-13T05:26:00+03:00

2025-04-13T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные в Курахово (ДНР) убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале, об этом РИА Новости рассказал беженец из Курахово. "Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (украинские военные) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила <…> из Селидово приехал ее кум и похоронил ее", — сказал он.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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курахово, донецкая народная республика, донецк