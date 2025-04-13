Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 13.04.2025 (обновлено: 07:11 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец
Украинские военные в Курахово (ДНР) убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале, об этом РИА Новости рассказал беженец из Курахово. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T05:26:00+03:00
2025-04-13T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные в Курахово (ДНР) убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале, об этом РИА Новости рассказал беженец из Курахово. &quot;Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (украинские военные) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила &lt;…&gt; из Селидово приехал ее кум и похоронил ее&quot;, — сказал он.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец

ВСУ убили скрывавшуюся в подвале мирную жительницу в Курахово

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные в Курахово (ДНР) убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале, об этом РИА Новости рассказал беженец из Курахово.
«

"Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (украинские военные) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила <…> из Селидово приехал ее кум и похоронил ее", — сказал он.

Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ корректировали огонь на мирных жителей в Курахово, рассказала очевидец
Вчера, 04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала