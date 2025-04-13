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ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север" - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 13.04.2025 (обновлено: 05:07 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север" - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"
ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T05:03:00+03:00
2025-04-13T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 13 апр – РИА Новости. ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск "Север". &quot;Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем&quot;, — сообщили в группировке.Гексакоптер "Баба-Яга", который ВСУ ранее использовали только ночью в данном районе, сейчас используется противником круглосуточно. "(Это — Прим. ред.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта", — уточнили военные.Ранее в группировке войск "Север" сообщили РИА Новости, что бойцы 22-ого и 30-го полков 44-го Армейского корпуса ведут бои за населенный пункт Горналь уже в его окрестностях. В Минобороны заявили, что группировка "Север" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html
https://ria.ru/20250412/sever-2010915936.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 13 апр – РИА Новости. ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск "Север".
«

"Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем", — сообщили в группировке.

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Гексакоптер "Баба-Яга", который ВСУ ранее использовали только ночью в данном районе, сейчас используется противником круглосуточно.
"(Это — Прим. ред.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта", — уточнили военные.
Ранее в группировке войск "Север" сообщили РИА Новости, что бойцы 22-ого и 30-го полков 44-го Армейского корпуса ведут бои за населенный пункт Горналь уже в его окрестностях. В Минобороны заявили, что группировка "Север" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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