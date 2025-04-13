ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"
ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 13 апр – РИА Новости. ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск "Север".
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"Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем", — сообщили в группировке.
Гексакоптер "Баба-Яга", который ВСУ ранее использовали только ночью в данном районе, сейчас используется противником круглосуточно.
"(Это — Прим. ред.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта", — уточнили военные.
Ранее в группировке войск "Север" сообщили РИА Новости, что бойцы 22-ого и 30-го полков 44-го Армейского корпуса ведут бои за населенный пункт Горналь уже в его окрестностях. В Минобороны заявили, что группировка "Север" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
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