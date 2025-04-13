https://ria.ru/20250413/vsu-2010959398.html

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север" - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка "Север"

ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T05:03:00+03:00

2025-04-13T05:03:00+03:00

2025-04-13T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 13 апр – РИА Новости. ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск "Север". "Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем", — сообщили в группировке.Гексакоптер "Баба-Яга", который ВСУ ранее использовали только ночью в данном районе, сейчас используется противником круглосуточно. "(Это — Прим. ред.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта", — уточнили военные.Ранее в группировке войск "Север" сообщили РИА Новости, что бойцы 22-ого и 30-го полков 44-го Армейского корпуса ведут бои за населенный пункт Горналь уже в его окрестностях. В Минобороны заявили, что группировка "Север" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области.В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html

https://ria.ru/20250412/sever-2010915936.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины