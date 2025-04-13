https://ria.ru/20250413/vsu-2010958156.html

ВСУ корректировали огонь на мирных жителей в Курахово, рассказала очевидец

ВСУ корректировали огонь на мирных жителей в Курахово, рассказала очевидец - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ корректировали огонь на мирных жителей в Курахово, рассказала очевидец

Украинские военные корректировали огонь на места проживания мирных жителей в Курахово (ДНР), рассказала РИА Новости очевидец, беженка из Курахово Марина... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:12:00+03:00

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2025-04-13T04:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные корректировали огонь на места проживания мирных жителей в Курахово (ДНР), рассказала РИА Новости очевидец, беженка из Курахово Марина Зяброва. "Стою в доме, в окно смотрю - подошли человек пять военных, ВСУ. До ворот не дошли даже метра три, и один встал, смотрю, вот так вот что-то делает (что-то отмечает в телефоне). Вот, покрутился и пошел к другим соседям, и вот так вот от двора к двору. Буквально через несколько дней начались прилеты по нашим домам, по дворам, где мы жили, люди мирные", - сказала Зяброва. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010957782.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины