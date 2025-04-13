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Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2010957782.html
Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области
Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2025
Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области
ВСУ усилили свою группировку операторами гексакоптеров "Баба-яга", увеличив их применение на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:03:00+03:00
2025-04-13T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 13 апр – РИА Новости. ВСУ усилили свою группировку операторами гексакоптеров "Баба-яга", увеличив их применение на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север". "Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", – сообщил собеседник агентства. По его словам, российские операторы БПЛА уничтожают вражеские гексакоптеры различными типами дронов, включая FPV-аппараты. "На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение "Баба-яга" увеличилось в несколько раз", – добавил источник.
https://ria.ru/20250412/kiev-2010935223.html
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безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области

ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА "Баба-яга" в Белгородской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 13 апр – РИА Новости. ВСУ усилили свою группировку операторами гексакоптеров "Баба-яга", увеличив их применение на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север".
"Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, российские операторы БПЛА уничтожают вражеские гексакоптеры различными типами дронов, включая FPV-аппараты.
"На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение "Баба-яга" увеличилось в несколько раз", – добавил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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