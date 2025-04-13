https://ria.ru/20250413/vsu-2010957782.html

Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области

Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области - РИА Новости, 13.04.2025

Источник: ВСУ нарастили количество дронов "Баба-яга" в Белгородской области

ВСУ усилили свою группировку операторами гексакоптеров "Баба-яга", увеличив их применение на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:03:00+03:00

2025-04-13T04:03:00+03:00

2025-04-13T04:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., 13 апр – РИА Новости. ВСУ усилили свою группировку операторами гексакоптеров "Баба-яга", увеличив их применение на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север". "Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", – сообщил собеседник агентства. По его словам, российские операторы БПЛА уничтожают вражеские гексакоптеры различными типами дронов, включая FPV-аппараты. "На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение "Баба-яга" увеличилось в несколько раз", – добавил источник.

https://ria.ru/20250412/kiev-2010935223.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины