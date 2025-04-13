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В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море - РИА Новости, 13.04.2025
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22:58 13.04.2025 (обновлено: 22:59 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vstrecha-2011054678.html
В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море
В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море - РИА Новости, 13.04.2025
В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море
Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:58:00+03:00
2025-04-13T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
хакан фидан
андрей сибига
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные ряда стран, сообщает госагентство Anadolu. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о встрече представителей РФ и Украины в Анкаре, сообщил ранее украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра. "15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной. Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море", - цитирует госагентство заявление минобороны Турции. Список стран в релизе не уточняется. При этом в англоязычной версии агентства уточняется, что минобороны Турции "заявило о том, что российские представители не будут участвовать во встрече". К 21.30 мск в тексте на сайте CNN Türk осталось лишь одно упоминание о встрече представителей РФ и Украины, далее текст упоминает лишь встречу иностранных военных атташе. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250413/peregovory-2011047609.html
https://ria.ru/20250412/turtsiya-2010944973.html
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877236.html
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в мире, россия, турция, украина, хакан фидан, андрей сибига, сергей лавров, россельхозбанк, оон, swift, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Хакан Фидан, Андрей Сибига, Сергей Лавров, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Черное море
В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море

МО Турции: встречу по безопасности в Черном море посетят иностранные военные

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные ряда стран, сообщает госагентство Anadolu.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о встрече представителей РФ и Украины в Анкаре, сообщил ранее украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией
Вчера, 21:24
"15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной. Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море", - цитирует госагентство заявление минобороны Турции.
Список стран в релизе не уточняется. При этом в англоязычной версии агентства уточняется, что минобороны Турции "заявило о том, что российские представители не будут участвовать во встрече".
К 21.30 мск в тексте на сайте CNN Türk осталось лишь одно упоминание о встрече представителей РФ и Украины, далее текст упоминает лишь встречу иностранных военных атташе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
12 апреля, 23:10
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море
12 апреля, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТурцияУкраинаХакан ФиданАндрей СибигаСергей ЛавровРоссельхозбанкООНSWIFTЧерное море
 
 
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