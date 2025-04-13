https://ria.ru/20250413/vrach-2010956217.html

Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле - РИА Новости, 13.04.2025

Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

Шпинат, рукколу, а также белокочанную капусту рекомендуется добавлять в апрельский рацион, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T03:07:00+03:00

2025-04-13T03:07:00+03:00

2025-04-13T03:07:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823060968_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_c0ef388cfb867576f5b88b15f859dc0a.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Шпинат, рукколу, а также белокочанную капусту рекомендуется добавлять в апрельский рацион, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В это весеннее время стоит обратить особое внимание на свежую молодую зелень, травы, например, шпинат, щавель, петрушку, укроп, рукколу, белокочанную капусту. Они содержат большое количество витаминов группы В, А, С, фолиевую кислоту и, конечно же, клетчатку", - сказала Волкова. Особое внимание врач рекомендовала обратить на редис, морковь и черемшу, которая богата витаминами С и РР. Кроме того, редис и морковь улучшают пищеварение. "Если в регионе мало свежих овощей, то можно покупать тепличные варианты, но, конечно, лучше всегда отдавать предпочтение локальным и проверенным поставщикам", - добавила Волкова.

https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество