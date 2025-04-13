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Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле - РИА Новости, 13.04.2025
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03:07 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vrach-2010956217.html
Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле
Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле - РИА Новости, 13.04.2025
Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле
Шпинат, рукколу, а также белокочанную капусту рекомендуется добавлять в апрельский рацион, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:07:00+03:00
2025-04-13T03:07:00+03:00
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Шпинат, рукколу, а также белокочанную капусту рекомендуется добавлять в апрельский рацион, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "В это весеннее время стоит обратить особое внимание на свежую молодую зелень, травы, например, шпинат, щавель, петрушку, укроп, рукколу, белокочанную капусту. Они содержат большое количество витаминов группы В, А, С, фолиевую кислоту и, конечно же, клетчатку", - сказала Волкова. Особое внимание врач рекомендовала обратить на редис, морковь и черемшу, которая богата витаминами С и РР. Кроме того, редис и морковь улучшают пищеварение. "Если в регионе мало свежих овощей, то можно покупать тепличные варианты, но, конечно, лучше всегда отдавать предпочтение локальным и проверенным поставщикам", - добавила Волкова.
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общество
Общество
Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

Врач Волкова: в рацион в апреле следует добавить шпинат и рукколу

CC BY 2.0 / Logan Ingalls / SpinachПриготовление блюда из шпината
Приготовление блюда из шпината - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
CC BY 2.0 / Logan Ingalls / Spinach
Приготовление блюда из шпината. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Шпинат, рукколу, а также белокочанную капусту рекомендуется добавлять в апрельский рацион, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"В это весеннее время стоит обратить особое внимание на свежую молодую зелень, травы, например, шпинат, щавель, петрушку, укроп, рукколу, белокочанную капусту. Они содержат большое количество витаминов группы В, А, С, фолиевую кислоту и, конечно же, клетчатку", - сказала Волкова.
Особое внимание врач рекомендовала обратить на редис, морковь и черемшу, которая богата витаминами С и РР. Кроме того, редис и морковь улучшают пищеварение.
"Если в регионе мало свежих овощей, то можно покупать тепличные варианты, но, конечно, лучше всегда отдавать предпочтение локальным и проверенным поставщикам", - добавила Волкова.
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