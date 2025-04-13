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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vojska-2010980230.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в ночь на воскресенье, сообщает управление администрации главы и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:37:00+03:00
2025-04-13T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в ночь на воскресенье, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.55 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Также ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда того же калибра в 07.25 в воскресенье. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html
https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005149343.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ ночью выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в ночь на воскресенье, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.55 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Также ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда того же калибра в 07.25 в воскресенье.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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