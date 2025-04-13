https://ria.ru/20250413/vojska-2010980230.html

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.04.2025

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в ночь на воскресенье, сообщает управление администрации главы и... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:37:00+03:00

2025-04-13T11:37:00+03:00

2025-04-13T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в ночь на воскресенье, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.55 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Также ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда того же калибра в 07.25 в воскресенье. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html

https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005149343.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия