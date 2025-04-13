https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе - РИА Новости, 13.04.2025

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе

Пьяный водитель сбил двух 16-летних подростков на переходе в Нижегородской области, один из них погиб, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:41:00+03:00

2025-04-13T08:41:00+03:00

2025-04-13T14:07:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух 16-летних подростков на переходе в Нижегородской области, один из них погиб, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 12 апреля на автодороге Кстово-Дальнее Константиново водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на двух подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте, а 16-летней юноша доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Девятнадцатилетний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet