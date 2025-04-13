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В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе - РИА Новости, 13.04.2025
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08:41 13.04.2025 (обновлено: 14:07 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе - РИА Новости, 13.04.2025
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе
Пьяный водитель сбил двух 16-летних подростков на переходе в Нижегородской области, один из них погиб, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:41:00+03:00
2025-04-13T14:07:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
chevrolet
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух 16-летних подростков на переходе в Нижегородской области, один из них погиб, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 12 апреля на автодороге Кстово-Дальнее Константиново водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на двух подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте, а 16-летней юноша доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Девятнадцатилетний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

© Следком/TelegramМесто ДТП в Нижегородской области
Место ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Следком/Telegram
Место ДТП в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух 16-летних подростков на переходе в Нижегородской области, один из них погиб, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 12 апреля на автодороге Кстово-Дальнее Константиново водитель Chevrolet Aveo совершил наезд на двух подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте, а 16-летней юноша доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек
11 апреля, 16:16
"Девятнадцатилетний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Chevrolet
 
 
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