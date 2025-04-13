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Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю - РИА Новости, 13.04.2025
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03:32 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vilfand-2010956854.html
Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю
Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю - РИА Новости, 13.04.2025
Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю
Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:32:00+03:00
2025-04-13T03:32:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов. Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.
https://ria.ru/20250324/rezina-2002487781.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Вильфанд: сейчас есть условия для смены резины с зимней на летнюю

© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
Автомобильные шины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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