Празднование Вербного воскресенья
Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.
Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.
Его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России.
Его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России.
Вербное воскресенье — это первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
Вербное воскресенье — это первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы.
Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы.
На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.
На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.
На Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".
На Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".
Для того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых неважна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение.
Для того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых неважна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение.
Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом.
Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом.