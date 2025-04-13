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Празднование Вербного воскресенья - РИА Новости, 13.04.2025
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17:42 13.04.2025 (обновлено: 18:50 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/verbnoe-2010991838.html
Празднование Вербного воскресенья
Празднование Вербного воскресенья - РИА Новости, 13.04.2025
Празднование Вербного воскресенья
Российские православные отмечают Вербное воскресенье. Кадры с праздничных служб — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 13.04.2025
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фото
вербное воскресенье
религиозные праздники
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Российские православные отмечают Вербное воскресенье. Кадры с праздничных служб — в фотоленте ria.ru.
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фото, вербное воскресенье, фото, религиозные праздники
Фото, Вербное воскресенье, Религиозные праздники

Празднование Вербного воскресенья

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Российские православные отмечают Вербное воскресенье. Кадры с праздничных служб — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.

Литургия в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России.

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье

Его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских деноминаций. Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы, которая является символом торжества в России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье — это первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — это первый день особого для верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 9
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы.

Священнослужитель во время службы в храме в Вербное воскресенье

Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается еще в III столетии: в этот день проводили торжественные шествия и крестные ходы.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.

Празднование Вербного воскресенья в церкви Илии Пророка в селе Благодатное Курской области

На Руси до упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам государь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".

Освящение вербы в соборе Казанской иконы Божией Матери в Вербное воскресенье

На Руси готовиться к празднику начинали загодя: организовывались базары, на которых продавали веточки вербы с привязанными к ним бумажными ангелочками, сувениры, сладости, игрушки и книги. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Для того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых неважна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение.

Празднование Вербного воскресенья в церкви Илии Пророка в селе Благодатное Курской области

Для того чтобы поздравить родственников с праздником, верующие изготавливают простые поделки и сувениры, ценность которых неважна, главное, чтобы они преподносились от души и поднимали настроение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом.

Девушки фотографируются после посещения службы в храме в Вербное воскресенье

Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоВербное воскресеньеРелигиозные праздники
 
 
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