https://ria.ru/20250413/vena-2010953034.html

В РВИО рассказали об освобождении Вены в апреле 1945 года

В РВИО рассказали об освобождении Вены в апреле 1945 года - РИА Новости, 13.04.2025

В РВИО рассказали об освобождении Вены в апреле 1945 года

Главарь германских нацистов Адольф Гитлер весной 1945 года держался за Вену как за оплот сопротивления наступавшей Красной Армии, но советское руководством... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:44:00+03:00

2025-04-13T01:44:00+03:00

2025-04-13T01:44:00+03:00

вена

австрия

германия

адольф гитлер

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главарь германских нацистов Адольф Гитлер весной 1945 года держался за Вену как за оплот сопротивления наступавшей Красной Армии, но советское руководством перед наступлением на столицу Австрии распорядилось не применять на улицах Вены тяжелого вооружения, чтобы сохранить красоту города и минимизировать потери среди мирного населения, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Вена освобождена от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года. "Первое, что наше правительство сделало перед вступлением на территорию Австрии, это выступило с заявлением, что советские войска пришли туда не для того, чтобы ее оккупировать или менять в ней социально-экономический строй, а чтобы освободить ее от нацистского режима, и вывести из-под власти немцев. Когда Красная Армия подошла к Вене, командующий 3-м Украинским фронтом маршал Федор Толбухин сделал обращение к венцам, в котором сказал, что мы пришли как освободители от фашистов и призывал венцев помогать Красной Армии", - отметил Мягков. Кроме того, было выпущено специальное распоряжение, предусматривающее неприменение на улицах Вены тяжелого вооружения, чтобы сохранить красивейший город и минимизировать потери среди мирного населения, подчеркнул собеседник агентства. "Гитлер держался за Вену как за оплот сопротивления, как за крупный оборонительный узел и последнее в том регионе месторождение нефти, находившееся в восточной Австрии. Более того, он перебрасывал на Венское направление части с центрального участка Советско-Германского фронта, которые были на Берлинском направлении", - сказал историк. Уроженец Австрии Адольф Гитлер имел особое отношение к австрийцам. В марте 1938 года произошел аншлюс Австрии, когда она присоединилась к Германии и стала частью территории Германского Третьего Рейха. "Тогда в Германской армии в годы Второй Мировой войны насчитывалось более одного миллиона австрийцев. Членами нацистской партии, национально-социалистической партии Германии, стали 700 тысяч австрийцев. Причем в войсках СС австрийцы составляли 14 процентов", - подчеркнул историк. По его словам, многие австрийцы искренне верили в идеи национал-социализма, ненавидели Советский Союз, проявляли жестокость на территории Советского Союза. При этом, Гитлер с особой любовью относился к 45-й дивизии вермахта, которая была набрана из австрийцев, участвовала во взятии Брестской крепости и понесла там значительные потери. "Тем не менее, Советский Союз никогда не признавал вхождение Австрии в Германскую империю. И более того, в 1943 году, в октябре месяце, когда в Москве собралась конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, была принята специальная декларация об Австрии, о которой говорилось, что после войны Австрия будет восстановлена как суверенное демократическое государство и получит свое развитие в новой демократической Европе", - заметил собеседник агентства. "Главная задача была выбить немцев из Западной Венгрии, где сопротивление фашисткой армии было очень жестоким. Вместе с тем мы смогли взять город Секешфехервар. Там шли очень тяжелые, жестокие бои. Город несколько раз переходил из рук в руки, был фактически полностью разрушен. И потери наши были велики. Но после взятия этого города немцы стали быстро отступать, и мы в начале апреля, полностью освободив территорию Венгрии от нацистской оккупации, вышли к окраинам Вены", - рассказал Мягков. По его словам, там было значительное количество немецких и венгерских войск, преимущество Красной армии в людях было не столь значительное: примерно 640 тысяч человек против 430 тысяч человек у немцев. "Хотя мы превышали врага в танках, в количестве самолетов в несколько раз. Но воевали тогда не числом, а умением. Создавали штурмовые группы", - отметил научный директор РВИО. Немцы возводили баррикады на улице, устраивали специальные огневые точки в подвалах. Красной Армии на улицах Вены оказывало сопротивление все взрослое население: от 14 лет пацаны до 65 лет мужчины. Им давали им руки винтовку, фаустпатрон, чтобы они бросались под советские танки. "К 10-11 апреля большая часть Вены была освобождена от нацистов. На Дунае советские подразделения не стали взрывать Имперский мост (Райхсбрюке). Остальные мосты немцы взорвали, обороняясь от красноармейцев. В центре Вены бои развернулись за него, потому что гитлеровцы его заминировали, но пока не взрывали для того, чтобы маневрировать своими войсками с запада на восток и с востока на запад. И тогда советское командование, видя, что немцы держатся там крепко, решило направить на имперский мост бронекатера Дунайской военной флотилии", - сказал Мягков. Был совершен дерзкий десант. Непосредственно рядом с Райхсбрюке и на сам мост. "Кстати, вот в этом штурме участвовали моряки, морские пехотинцы, среди которых был будущий артист Георгий Юматов, сыгравший главную роль в фильме "Офицеры", - отметил историк. "К 13 апреля КА смогла прорваться артиллерийскими самоходками к мосту, где выручила тех десантников, которые были на самой переправе, и мост был взят, оставшись неповрежденным. Группировка, находившаяся в восточной Вене, была окружена и полностью уничтожена, а та, которая была на западе, стала быстро отступать. То есть, взятие Имперского моста было ключевым моментом в штурме Вены", - подчеркнул собеседник агентства. Он заметил, что до сей поры сохранилось много фотографий, которые свидетельствуют о том, что центр Вены не был разрушен. На фото такая картина: советский боец играет на гармонии, в зубах его папироса, а вокруг танцуют наши офицеры, венцы, женщины, мужчины-венцы. "Еще один показательный эпизод. Во время штурма Вены наши солдаты обнаружили вдруг человека с бородой, пожилого, в гражданской одежде, всего запыленного. И вначале думали, что это священник какой-то, католический. А он сказал, что он бывший федеральный канцлер Австрии, еще независимой, до аншлюса, Карл Реннер. Когда личность его подтвердили, то ему сохранили жизнь, и по инициативе Сталина Реннер был назначен канцлером временного правительства в Вене", - прокомментировал Мягков. По его словам, СССР потерял 38 тысяч солдат безвозвратно, немецких потерь учет под конец войны уже не велся. "Мы можем сказать, что только пленными было взято австрийцев и немцев 130 тысяч человек", - указал историк. После войны нейтралитет Австрии давал ей возможность получать экономические и политические преференции. По словам Мягкова, сегодня в Австрии бывают случаи осквернения могил советских воинов, но они не многочисленные. При этом, уровень русофобии сегодняшней Австрии и память о Победе Красной Армии сохраняется в том или ином виде.

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https://ria.ru/20250210/rvio-1998319122.html

https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

https://ria.ru/20250119/krakov-1994418499.html

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вена, австрия, германия, адольф гитлер, российское военно-историческое общество (рвио)