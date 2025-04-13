https://ria.ru/20250413/velikobritaniya-2010958282.html

Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос

Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2025

Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос

Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:17:00+03:00

2025-04-13T04:17:00+03:00

2025-04-13T04:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для организации Best for Britain. "Явное большинство избирателей Великобритании хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США", - пишет газета Guardian, которая приводит результаты опроса. Как отмечает издание, 68% британских избирателей полагают, что более тесные отношения с ЕС позволят Великобритании улучшить ситуацию в торговле. При этом, когда британцев просили выбрать из 20 направлений, на которых правительству Великобритании следовало бы сосредоточить внимание, возможность страны подписать новые торговые сделки с США оказалась лишь на 17 месте. Опрос проводился среди 4703 жителей Великобритании в период с 31 марта по 2 апреля, погрешность не указана.

https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html

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в мире, великобритания, сша, евросоюз