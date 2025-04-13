https://ria.ru/20250413/velikobritaniya-2010958282.html
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2025
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос
Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:17:00+03:00
2025-04-13T04:17:00+03:00
2025-04-13T04:17:00+03:00
в мире
великобритания
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для организации Best for Britain. "Явное большинство избирателей Великобритании хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США", - пишет газета Guardian, которая приводит результаты опроса. Как отмечает издание, 68% британских избирателей полагают, что более тесные отношения с ЕС позволят Великобритании улучшить ситуацию в торговле. При этом, когда британцев просили выбрать из 20 направлений, на которых правительству Великобритании следовало бы сосредоточить внимание, возможность страны подписать новые торговые сделки с США оказалась лишь на 17 месте. Опрос проводился среди 4703 жителей Великобритании в период с 31 марта по 2 апреля, погрешность не указана.
https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html
https://ria.ru/20250409/britanija-2010356798.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Евросоюз
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС вместо сделки с США