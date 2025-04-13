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Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2025
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04:17 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/velikobritaniya-2010958282.html
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2025
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос
Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:17:00+03:00
2025-04-13T04:17:00+03:00
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великобритания
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для организации Best for Britain. "Явное большинство избирателей Великобритании хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США", - пишет газета Guardian, которая приводит результаты опроса. Как отмечает издание, 68% британских избирателей полагают, что более тесные отношения с ЕС позволят Великобритании улучшить ситуацию в торговле. При этом, когда британцев просили выбрать из 20 направлений, на которых правительству Великобритании следовало бы сосредоточить внимание, возможность страны подписать новые торговые сделки с США оказалась лишь на 17 месте. Опрос проводился среди 4703 жителей Великобритании в период с 31 марта по 2 апреля, погрешность не указана.
https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html
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353
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в мире, великобритания, сша, евросоюз
В мире, Великобритания, США, Евросоюз
Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС, показал опрос

Большинство британцев хотят перезапуска торговли с ЕС вместо сделки с США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США, следует из опроса компании YouGov для организации Best for Britain.
"Явное большинство избирателей Великобритании хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США", - пишет газета Guardian, которая приводит результаты опроса.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times
5 апреля, 18:03
Как отмечает издание, 68% британских избирателей полагают, что более тесные отношения с ЕС позволят Великобритании улучшить ситуацию в торговле.
При этом, когда британцев просили выбрать из 20 направлений, на которых правительству Великобритании следовало бы сосредоточить внимание, возможность страны подписать новые торговые сделки с США оказалась лишь на 17 месте.
Опрос проводился среди 4703 жителей Великобритании в период с 31 марта по 2 апреля, погрешность не указана.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Британия не заинтересована в торговой войне с США, пишет Sky News
9 апреля, 23:50
 
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