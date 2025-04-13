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Ульянов сравнил заявления Рютте о российской "угрозе" с желтой прессой - РИА Новости, 13.04.2025
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04:43 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010959050.html
Ульянов сравнил заявления Рютте о российской "угрозе" с желтой прессой
Ульянов сравнил заявления Рютте о российской "угрозе" с желтой прессой - РИА Новости, 13.04.2025
Ульянов сравнил заявления Рютте о российской "угрозе" с желтой прессой
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:43:00+03:00
2025-04-13T04:43:00+03:00
россия
сша
китай
марк рютте
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владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе, с новостями из желтой прессы. Ранее Рютте заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что есть информация о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Как утверждает издание, оно будет предназначено для вывода из строя спутников. "Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается", - написал Ульянов в соцсети Х. До этого глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявлял, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20250411/politika-2010599268.html
https://ria.ru/20250409/evropa-2010134830.html
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россия, сша, китай, марк рютте, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, нато
Россия, США, Китай, Марк Рютте, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, НАТО
Ульянов сравнил заявления Рютте о российской "угрозе" с желтой прессой

Ульянов: дистанция между Рютте и журналистами желтой прессы сокращается

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе, с новостями из желтой прессы.
Ранее Рютте заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что есть информация о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Как утверждает издание, оно будет предназначено для вывода из строя спутников.
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"Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается", - написал Ульянов в соцсети Х.
До этого глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявлял, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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РоссияСШАКитайМарк РюттеМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинНАТО
 
 
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