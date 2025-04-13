В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
Депутат Шеремет назвал план Келлога по Украине тревожным сигналом для Зеленского
© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля тревожным сигналом Владимиру Зеленскому, по его словам, Киев воспринимают как проигравшую сторону.
Ранее Келлог в интервью британской газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.
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"План Келлога — это прежде всего тревожный сигнал для Зеленского. Показатель того, что США относятся к Украине как к проигравшей стороне", — сказал Шеремет РИА Новости.
Как отметил парламентарий, режим Зеленского задолжал западным странам большие деньги, которые те теперь стремятся отбить, фактически разделив между собой контроль над ее ресурсами.
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"Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать, как старое лоскутное одеяло", — сказал депутат агентству.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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