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В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля - РИА Новости, 13.04.2025
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14:17 13.04.2025 (обновлено: 20:38 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html
В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля - РИА Новости, 13.04.2025
В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:17:00+03:00
2025-04-13T20:38:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
кит келлог
владимир зеленский
михаил шеремет
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля тревожным сигналом Владимиру Зеленскому, по его словам, Киев воспринимают как проигравшую сторону.Ранее Келлог в интервью британской газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.&quot;План Келлога — это прежде всего тревожный сигнал для Зеленского. Показатель того, что США относятся к Украине как к проигравшей стороне&quot;, — сказал Шеремет РИА Новости.Как отметил парламентарий, режим Зеленского задолжал западным странам большие деньги, которые те теперь стремятся отбить, фактически разделив между собой контроль над ее ресурсами.&quot;Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать, как старое лоскутное одеяло&quot;, — сказал депутат агентству.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html
https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html
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в мире, украина, россия, киев, кит келлог, владимир зеленский, михаил шеремет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

Депутат Шеремет назвал план Келлога по Украине тревожным сигналом для Зеленского

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал идею спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля тревожным сигналом Владимиру Зеленскому, по его словам, Киев воспринимают как проигравшую сторону.
Ранее Келлог в интервью британской газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве "силы перестраховки". Между ними и российскими силами могли бы быть "украинские силы и буферная зона". Он также предложил установить по линии фронта примерно 30-километровую демилитаризованную зону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
Вчера, 10:27
«

"План Келлога — это прежде всего тревожный сигнал для Зеленского. Показатель того, что США относятся к Украине как к проигравшей стороне", — сказал Шеремет РИА Новости.

Как отметил парламентарий, режим Зеленского задолжал западным странам большие деньги, которые те теперь стремятся отбить, фактически разделив между собой контроль над ее ресурсами.
«

"Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать, как старое лоскутное одеяло", — сказал депутат агентству.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"План Келлога": в США для Украины больше не осталось "хороших полицейских"
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На Западе набросились на Келлога после заявления по Украине
12 апреля, 15:03
 
В миреУкраинаРоссияКиевКит КеллогВладимир ЗеленскийМихаил ШереметСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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