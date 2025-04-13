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"Единственный способ": в Европе выдвинули резкое требование к ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
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08:47 13.04.2025 (обновлено: 13:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010967058.html
"Единственный способ": в Европе выдвинули резкое требование к ВСУ
"Единственный способ": в Европе выдвинули резкое требование к ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
"Единственный способ": в Европе выдвинули резкое требование к ВСУ
ВСУ должны сдаться ради заключения долгосрочного мира на Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:47:00+03:00
2025-04-13T13:56:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
туомас малинен
вооруженные силы украины
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ должны сдаться ради заключения долгосрочного мира на Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies."Единственный способ заключить долгосрочный мир на Украине — капитуляция ВСУ", — сказал он.По словам эксперта, президент США Дональд Трамп может добиться этого очень быстро — он должен прекратить любую поддержку киевского режима и сказать Владимиру Зеленскому уйти в отставку. В противном случае российская армия сможет дойти до Киева, пояснил профессор."Это можно прекратить только так, но он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что придется признать поражение США и НАТО", — резюмировал Малинен.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html
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в мире, украина, россия, сша, туомас малинен, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Туомас Малинен, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Единственный способ": в Европе выдвинули резкое требование к ВСУ

Туомас Малинен: ВСУ должны сдаться, чтобы достичь прочного мира на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ должны сдаться ради заключения долгосрочного мира на Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.
"Единственный способ заключить долгосрочный мир на Украине — капитуляция ВСУ", — сказал он.
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По словам эксперта, президент США Дональд Трамп может добиться этого очень быстро — он должен прекратить любую поддержку киевского режима и сказать Владимиру Зеленскому уйти в отставку. В противном случае российская армия сможет дойти до Киева, пояснил профессор.
"Это можно прекратить только так, но он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что придется признать поражение США и НАТО", — резюмировал Малинен.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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В миреУкраинаРоссияСШАТуомас МалиненВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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