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"Гниют в лесах": в Швеции пришли в ужас от ситуации на Украине
"Гниют в лесах": в Швеции пришли в ужас от ситуации на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
"Гниют в лесах": в Швеции пришли в ужас от ситуации на Украине
Война на Украине не привела к поражению России, как того хотели западные элиты, вместо этого многие украинские военные, пропавшие без вести, гниют в лесах,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:27:00+03:00
2025-04-13T04:27:00+03:00
2025-04-13T04:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Война на Украине не привела к поражению России, как того хотели западные элиты, вместо этого многие украинские военные, пропавшие без вести, гниют в лесах, становясь кормом для волков и крыс, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV."Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами", — сказал эксперт.По его мнению, конфликт уже привел к появлению огромных кладбищ на Украине, где, возможно, покоятся миллион или больше убитых боевиков."И за всем этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие событий. <…> Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита — Прим. Ред) готова пойти на любые человеческие жертвы?" — задался вопросом Берн.В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что некому воевать. В декабре британская газета The Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что Генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что Генштаб Украины переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как ненужных.
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
https://ria.ru/20250412/vsu-2010941196.html
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в мире, украина, швеция, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Швеция, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Гниют в лесах": в Швеции пришли в ужас от ситуации на Украине
Аналитик Берн: на Украине возникли огромные кладбища убитых боевиков ВСУ