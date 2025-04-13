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Колумбийка предостерегла соотечественников от наемничества на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:14 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010956333.html
Колумбийка предостерегла соотечественников от наемничества на Украине
Колумбийка предостерегла соотечественников от наемничества на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
Колумбийка предостерегла соотечественников от наемничества на Украине
Колумбийка Каролина Вильяда, брат которой погиб в боевых действиях на стороне Украины, в беседе с РИА Новости предостерегла искателей заработка от участия в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:14:00+03:00
2025-04-13T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
богота
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БОГОТА, 13 апр - РИА Новости. Колумбийка Каролина Вильяда, брат которой погиб в боевых действиях на стороне Украины, в беседе с РИА Новости предостерегла искателей заработка от участия в этом конфликте - выплат они могут и не дождаться, а судьба иностранцев Киев не интересует. "Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят. Может, сначала вас хорошо примут, но потом вы останетесь сами по себе", - заявила Вильяда, обращаясь в разговоре к своим соотечественникам. Брат Каролины Хонатан Мартинес Вильяда погиб в зоне боевых действий на Украине в феврале, и с тех пор семья не может выяснить, где находятся его останки - никаких попыток найти их и передать семьям не предпринималось. Как сообщил им его командир, забрать тела станет возможным только после окончания боевых действий. "До сих пор не погибли те, кто работает с дронами — подальше от фронта. Они спаслись, потому что не находятся в прямом бою. А остальных с большой вероятностью бросят — им не важно, потому что вы колумбийцы. Им важны только украинцы", - добавила собеседница агентства. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250407/svo-2009740707.html
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в мире, украина, богота, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Богота, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Колумбийка предостерегла соотечественников от наемничества на Украине

Сестра погибшего колумбийца предостерегла сограждан от наемничества на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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БОГОТА, 13 апр - РИА Новости. Колумбийка Каролина Вильяда, брат которой погиб в боевых действиях на стороне Украины, в беседе с РИА Новости предостерегла искателей заработка от участия в этом конфликте - выплат они могут и не дождаться, а судьба иностранцев Киев не интересует.
"Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят. Может, сначала вас хорошо примут, но потом вы останетесь сами по себе", - заявила Вильяда, обращаясь в разговоре к своим соотечественникам.
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Брат Каролины Хонатан Мартинес Вильяда погиб в зоне боевых действий на Украине в феврале, и с тех пор семья не может выяснить, где находятся его останки - никаких попыток найти их и передать семьям не предпринималось. Как сообщил им его командир, забрать тела станет возможным только после окончания боевых действий.
"До сих пор не погибли те, кто работает с дронами — подальше от фронта. Они спаслись, потому что не находятся в прямом бою. А остальных с большой вероятностью бросят — им не важно, потому что вы колумбийцы. Им важны только украинцы", - добавила собеседница агентства.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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