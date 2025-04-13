https://ria.ru/20250413/udary-2010984547.html

ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:17:00+03:00

2025-04-13T12:17:00+03:00

2025-04-13T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту размещения оперативно-тактических ракет, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141-м районе", - говорится в сводке министерства.

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Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины