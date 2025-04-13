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ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/udary-2010984547.html
ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ
ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:17:00+03:00
2025-04-13T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту размещения оперативно-тактических ракет, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141-м районе", - говорится в сводке министерства.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

ВС РФ поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ и аэродром

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, месту хранения боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов БПЛА, месту размещения оперативно-тактических ракет, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141-м районе", - говорится в сводке министерства.
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