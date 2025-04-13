https://ria.ru/20250413/udar-2011053520.html

При авиаударах США по Йемену погибли два человека

При авиаударах США по Йемену погибли два человека - РИА Новости, 13.04.2025

При авиаударах США по Йемену погибли два человека

Два человека погибли, десять пострадали от ударов авиации США по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане в воскресенье вечером,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:44:00+03:00

2025-04-13T22:44:00+03:00

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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали от ударов авиации США по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане в воскресенье вечером, говорится в сообщении министерства здравоохранения правительства на подконтрольной движению "Ансар Алла" (хуситам) территории."По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены в результате ударов американского агрессора по заводу "Ас-Сувари" в районе Бени Матар в провинции Сана", - отмечается в сообщении минздрава.Ранее подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил о трех ударах авиации США по заводу по производству керамики в столичной провинции. Они были нанесены после того, как хуситы объявили о новой ракетной атаке по Тель-Авиву и объектам на юге Израиля.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.

https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

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в мире, сша, йемен, сана, дональд трамп, ансар алла, израиль