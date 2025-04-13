При авиаударах США по Йемену погибли два человека
При авиаударах США по заводу керамики в Йемене погибли два человека
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали от ударов авиации США по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане в воскресенье вечером, говорится в сообщении министерства здравоохранения правительства на подконтрольной движению "Ансар Алла" (хуситам) территории.
"По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены в результате ударов американского агрессора по заводу "Ас-Сувари" в районе Бени Матар в провинции Сана", - отмечается в сообщении минздрава.
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Ранее подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил о трех ударах авиации США по заводу по производству керамики в столичной провинции. Они были нанесены после того, как хуситы объявили о новой ракетной атаке по Тель-Авиву и объектам на юге Израиля.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
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