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В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки - РИА Новости, 13.04.2025
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22:29 13.04.2025 (обновлено: 22:37 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/turtsiya-2011051636.html
В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки
В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки - РИА Новости, 13.04.2025
В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки
Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:29:00+03:00
2025-04-13T22:37:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X. "С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона. — Прим. ред.) за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", — написал он.По его словам, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба. На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег. По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.
https://ria.ru/20250407/limony-2009736717.html
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в мире, турция, измир, денизли (провинция)
В мире, Турция, Измир, Денизли (провинция)
В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки

На Турцию обрушились самые катастрофические за 11 лет заморозки для урожая

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.
"С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона. — Прим. ред.) за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", — написал он.
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По его словам, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба.
На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.
По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции.
В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.
В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.
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