В Турции зафиксировали рекордные за 11 лет заморозки
На Турцию обрушились самые катастрофические за 11 лет заморозки для урожая
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.
"С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона. — Прим. ред.) за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", — написал он.
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По его словам, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба.
На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.
По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции.
В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.
В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.