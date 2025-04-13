https://ria.ru/20250413/tsru-2011030585.html

ЦРУ перепечатало статью из украинских СМИ об атаке НЛО

ЦРУ перепечатало статью из украинских СМИ об атаке НЛО - РИА Новости, 13.04.2025

ЦРУ перепечатало статью из украинских СМИ об атаке НЛО

Центральное разведывательное управление США опубликовало досье о якобы гибели советских солдат после встречи с НЛО, сославшись на статью из украинской газеты. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:29:00+03:00

2025-04-13T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США опубликовало досье о якобы гибели советских солдат после встречи с НЛО, сославшись на статью из украинской газеты.В самом начале документа указывается, что текст представляет собой перепечатку статьи под заголовком "Космическая месть" из украинской газеты "Тернопольский вечерник", которая также была опубликована в киевской газете "Голос Украины" от 27 марта 1993 года.В материале утверждается, что ЦРУ после распада СССР якобы получило множество материалов КГБ, среди которых 250-страничный файл об атаке НЛО на воинскую часть в Сибири."Над воинской частью, где проходили учебные маневры, появился низколетящий космический корабль в форме тарелки. По неизвестным причинам кто-то неожиданно запустил ракету класса "земля - воздух" и сбил НЛО. Он упал на землю неподалеку, и из него вышли пятеро низкорослых гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами", — говорится в публикации. В качества источника информации названы двое оставшихся в живых солдат.По их словам, инопланетяне выбрались из-под обломков, приблизились друг к другу и "слились в единый объект, который приобрел сферическую форму". Через несколько секунд он взорвался, а наблюдавшие за происходящим 23 военных превратились в каменные столбы.В материале утверждается, что обломки НЛО и останки "окаменевших солдат" были перевезены в секретное научно-исследовательское учреждение неподалеку от Москвы.Как ранее сообщали западные СМИ, в Центральном разведывательном управлении США есть секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками инопланетных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20250319/nlo-2006031682.html

https://ria.ru/20250226/nlo-2001564125.html

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