https://ria.ru/20250413/tsentr-2010984206.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 13.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:12:00+03:00
2025-04-13T12:12:00+03:00
2025-04-13T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
зверево
алексеевка
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 435 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
зверево
алексеевка
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зверево, алексеевка, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зверево, Алексеевка, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли более 435 военных в зоне действия группировки "Центр"