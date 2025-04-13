https://ria.ru/20250413/trevoga-2010952604.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.04.2025
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:31:00+03:00
2025-04-13T01:31:00+03:00
2025-04-13T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 01.09 мск, в Николаевской - в 00.37 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Черкасской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу