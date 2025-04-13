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США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2025
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23:29 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2025
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:29:00+03:00
2025-04-13T23:29:00+03:00
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social. &quot;В предстоящих расследованиях по пошлинам, (связанных с - ред.) национальной безопасностью, мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники&quot;, - написал глава государства.Трамп добавил, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину". "Никто не "соскочит с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!" - резюмировал президент США. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html
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353
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дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, в мире
Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, США, В мире
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп

Трамп пообещал оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«

"В предстоящих расследованиях по пошлинам, (связанных с - ред.) национальной безопасностью, мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники", - написал глава государства.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп рассказал о доходах США от импортных пошлин
10 апреля, 19:54
Трамп добавил, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину".
«
"Никто не "соскочит с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!" - резюмировал президент США.
Ранее администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после решения о приостановке действия введенных им пошлин на 90 дней. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 15:43
 
Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортСШАВ мире
 
 
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