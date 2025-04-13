https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2025
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:29:00+03:00
2025-04-13T23:29:00+03:00
2025-04-13T23:29:00+03:00
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "В предстоящих расследованиях по пошлинам, (связанных с - ред.) национальной безопасностью, мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники", - написал глава государства.Трамп добавил, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину". "Никто не "соскочит с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!" - резюмировал президент США. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html
https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, в мире
Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, США, В мире
США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп
Трамп пообещал оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников