https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html

США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп

США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.04.2025

США проведут расследования по пошлинам, заявил Трамп

Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:29:00+03:00

2025-04-13T23:29:00+03:00

2025-04-13T23:29:00+03:00

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США проведут расследования, связанные с пошлинами, оценив всю цепочку поставок электроники и полупроводников, пообещал в воскресенье президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "В предстоящих расследованиях по пошлинам, (связанных с - ред.) национальной безопасностью, мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники", - написал глава государства.Трамп добавил, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину". "Никто не "соскочит с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!" - резюмировал президент США. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, в мире