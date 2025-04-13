https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html

Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден

Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден - РИА Новости, 13.04.2025

Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден

Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:34:00+03:00

2025-04-13T17:34:00+03:00

2025-04-13T17:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.Как указал терапевт Белого дома в меморандуме по итогам первого планового обследования Трампа, его "когнитивная функция в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.Ранее республиканец призывал Байдена пройти такой тест, но тот отказывался.Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.Трамп весит около 102 килограммов, не страдал алкогольной и никотиновой зависимостью, говорится в заключении. Доктор также отметил шрам на ухе американского лидера, оставшийся после попадания пули в результате прошлогоднего покушения.На коже Трампа выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения, добавил врач.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, сша