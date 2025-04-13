https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден - РИА Новости, 13.04.2025
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:34:00+03:00
2025-04-13T17:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.Как указал терапевт Белого дома в меморандуме по итогам первого планового обследования Трампа, его "когнитивная функция в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.Ранее республиканец призывал Байдена пройти такой тест, но тот отказывался.Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.Трамп весит около 102 килограммов, не страдал алкогольной и никотиновой зависимостью, говорится в заключении. Доктор также отметил шрам на ухе американского лидера, оставшийся после попадания пули в результате прошлогоднего покушения.На коже Трампа выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения, добавил врач.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
Трамп прошел все вопросы когнитивного теста, от которого отказывался Байден
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, не страдает депрессией и тревожностью, а также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.
Трамп является старейшим американским президентом: на момент вступления в должность он был старше на несколько месяцев, чем его предшественник Джо Байден в день собственной инаугурации.
Как указал терапевт Белого дома в меморандуме по итогам первого планового обследования Трампа, его "когнитивная функция в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.
Ранее республиканец призывал Байдена пройти такой тест, но тот отказывался.
Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.
Трамп весит около 102 килограммов, не страдал алкогольной и никотиновой зависимостью, говорится в заключении. Доктор также отметил шрам на ухе американского лидера, оставшийся после попадания пули в результате прошлогоднего покушения.
На коже Трампа выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения, добавил врач.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.