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Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 13.04.2025
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17:08 13.04.2025 (обновлено: 17:13 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tramp-2011021200.html
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 13.04.2025
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом
Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к выполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства, говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы."Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - указано в документе, опубликованном в воскресенье Белым домом.Отмечается, что Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию"."Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях", - отметил врач.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Трамп по итогам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к выполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства, говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы.
"Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - указано в документе, опубликованном в воскресенье Белым домом.
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Отмечается, что Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".
"Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях", - отметил врач.
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