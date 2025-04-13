https://ria.ru/20250413/tramp-2011021200.html
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 13.04.2025
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом
Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:08:00+03:00
2025-04-13T17:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к выполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства, говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы."Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - указано в документе, опубликованном в воскресенье Белым домом.Отмечается, что Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию"."Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях", - отметил врач.
https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html
https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом
Трамп по итогам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к выполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства, говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы.
"Президент Трамп
демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - указано в документе, опубликованном в воскресенье Белым домом.
Отмечается, что Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".
"Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях", - отметил врач.