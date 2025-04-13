https://ria.ru/20250413/tramp-2011021200.html

Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 13.04.2025

Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:08:00+03:00

2025-04-13T17:08:00+03:00

2025-04-13T17:13:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047234_908:182:3071:1399_1920x0_80_0_0_43e60c31fbff3666d06d0df0230fc9d6.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к выполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства, говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы."Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства", - указано в документе, опубликованном в воскресенье Белым домом.Отмечается, что Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию"."Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях", - отметил врач.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, дональд трамп