https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю

Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю - РИА Новости, 13.04.2025

Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю

Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:16:00+03:00

2025-04-13T15:16:00+03:00

2025-04-13T16:53:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

алексей пушков

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю, считает российский сенатор Алексей Пушков. "В большинстве западных СМИ считают, что Трамп в итоге уступит Си (Цзиньпину — ред.) по тарифам. Трамп ждал звонка от Си, которого он назвал своим другом. Но не дождался. После этого он заявил, что "нужно быть гибким", потому что "нельзя пройти насквозь через стену". Возможно, рассуждения о гибкости были подготовкой к смене курса, по крайней мере по отношению к Китаю", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html

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китай, сша, дональд трамп, алексей пушков, введение трампом пошлин на импорт, в мире