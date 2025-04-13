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Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю - РИА Новости, 13.04.2025
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15:16 13.04.2025 (обновлено: 16:53 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю - РИА Новости, 13.04.2025
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю
Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю, считает российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:16:00+03:00
2025-04-13T16:53:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
алексей пушков
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю, считает российский сенатор Алексей Пушков. "В большинстве западных СМИ считают, что Трамп в итоге уступит Си (Цзиньпину — ред.) по тарифам. Трамп ждал звонка от Си, которого он назвал своим другом. Но не дождался. После этого он заявил, что "нужно быть гибким", потому что "нельзя пройти насквозь через стену". Возможно, рассуждения о гибкости были подготовкой к смене курса, по крайней мере по отношению к Китаю", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html
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китай, сша, дональд трамп, алексей пушков, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Пушков допустил смену курса Трампа по отношению к Китаю

Пушков: Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"В большинстве западных СМИ считают, что Трамп в итоге уступит Си (Цзиньпину — ред.) по тарифам. Трамп ждал звонка от Си, которого он назвал своим другом. Но не дождался. После этого он заявил, что "нужно быть гибким", потому что "нельзя пройти насквозь через стену". Возможно, рассуждения о гибкости были подготовкой к смене курса, по крайней мере по отношению к Китаю", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Вчера, 13:04
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАДональд ТрампАлексей ПушковВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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