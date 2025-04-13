Трамп оценил ход переговоров по Украине
Трамп о прогрессе урегулирования на Украине: думаю, что все идет хорошо
© AP Photo / PoolДональд Трамп
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо.
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"Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо", — сообщил он журналистам пресс-пула Белого дома.
Американский лидер добавил, что "довольно скоро" ожидаются новости по данному вопросу.
"Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться", — добавил Трамп.
В пятницу в Россию в третий раз прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс--секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
Предыдущий раз спецпосланник Трампа был в Москве 13 марта — он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.