https://ria.ru/20250413/tramp-2010958554.html

Трамп оценил ход переговоров по Украине

Трамп оценил ход переговоров по Украине - РИА Новости, 13.04.2025

Трамп оценил ход переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:25:00+03:00

2025-04-13T04:25:00+03:00

2025-04-13T04:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. "Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо", — сообщил он журналистам пресс-пула Белого дома. Американский лидер добавил, что "довольно скоро" ожидаются новости по данному вопросу. "Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться", — добавил Трамп.В пятницу в Россию в третий раз прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс--секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.Предыдущий раз спецпосланник Трампа был в Москве 13 марта — он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп