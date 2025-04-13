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Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо - РИА Новости, 13.04.2025
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04:01 13.04.2025 (обновлено: 04:05 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tramp-2010957647.html
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо - РИА Новости, 13.04.2025
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут РИА Новости, 13.04.2025
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2025-04-13T04:05:00+03:00
в мире
иран
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ближний восток
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает агентство Рейтер. &quot;Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо&quot;, — передает агентство.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, то Уиткофф на переговорах в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана.При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

Reuters: Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает агентство Рейтер.
«

"Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо", — передает агентство.

В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, то Уиткофф на переговорах в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана.
При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.
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В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
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