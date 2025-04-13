https://ria.ru/20250413/tramp-2010957647.html

Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо - РИА Новости, 13.04.2025

Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут РИА Новости, 13.04.2025

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в мире

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сша

ближний восток

дональд трамп

стив уиткофф

аббас аракчи

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает агентство Рейтер. "Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо", — передает агентство.В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, то Уиткофф на переговорах в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана.При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.

https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html

https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html

иран

сша

ближний восток

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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи