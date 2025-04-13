Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
Reuters: Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
© AP Photo / PoolДональд Трамп
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает агентство Рейтер.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа позднее назвал встречу позитивной и конструктивной. Глава иранского МИД также охарактеризовал атмосферу этих переговоров как конструктивную и спокойную и и объявил, что второй раунд переговоров состоится в субботу, 19 апреля.
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, то Уиткофф на переговорах в Омане не предлагал Тегерану отказаться от программы обогащения урана.
При этом Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников утверждает, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США.
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против исламской республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ исламская республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.