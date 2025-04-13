https://ria.ru/20250413/tramp-2010955705.html

В Германии рассказали о попытках Трампа остановить хаос

В Германии рассказали о попытках Трампа остановить хаос - РИА Новости, 13.04.2025

В Германии рассказали о попытках Трампа остановить хаос

Назначение министра финансов США Скотта Бессента ответственным за тарифы призвано внести некоторое спокойствие в постоянный хаос, царящий в администрации... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:43:00+03:00

2025-04-13T02:43:00+03:00

2025-04-13T02:43:00+03:00

сша

германия

дональд трамп

скотт бессент

илон маск

bild

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Назначение министра финансов США Скотта Бессента ответственным за тарифы призвано внести некоторое спокойствие в постоянный хаос, царящий в администрации президента США Дональда Трампа, полагает немецкий таблоид Bild."В Вашингтоне возвышение Бессента (уважаемого инвестора с Уолл-стрит и бывшего управляющего хедж-фондом) призвано внести некоторое спокойствие в торговый триллер: его считают голосом разума в постоянном хаосе администрации Трампа", — говорится в материале.По мнению издания, перестановки рассматриваются как четкий сигнал о том, что тарифная война против всего мира, развязанная президентом Трампом, идет не по плану."Советник по торговле Питер Наварро, которого миллиардер Илон Маск только что назвал "тупее мешка с кирпичами", скорее всего, окажется не у дел", — пишет Bild.По мнению издания, Наварро уже считают назначенным "козлом отпущения" на случай, если фиаско вокруг столь ожидаемой Трампом реорганизации мировой экономики обернется “автоголом”.Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.За семь дней до этого американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html

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сша

германия

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сша, германия, дональд трамп, скотт бессент, илон маск, bild