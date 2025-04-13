https://ria.ru/20250413/tonga-2011056276.html

У берегов Тонга произошло землетрясение

У берегов Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

У берегов Тонга произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:26:00+03:00

2025-04-13T23:26:00+03:00

2025-04-13T23:27:00+03:00

в мире

тонга

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 20.03 по времени UTC (23.03 мск) в 635 километрах к юго-западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 263 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250413/rebenok-2011040263.html

тонга

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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)