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ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/tokmak-2011035922.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:08:00+03:00
2025-04-13T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Город Токмак под огнем боевиков ВСУ, которые продолжают попытки нанести удары по мирной инфраструктуре Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска открыли огонь по городу из РСЗО. "В городе работают системы ПВО", - добавил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011020165.html
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запорожская область, токмак, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области

Рогов: украинские войска открыли огонь по Токмаку в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Город Токмак под огнем боевиков ВСУ, которые продолжают попытки нанести удары по мирной инфраструктуре Запорожской области", - сказал Рогов.
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По его словам, украинские войска открыли огонь по городу из РСЗО.
"В городе работают системы ПВО", - добавил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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