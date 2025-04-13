https://ria.ru/20250413/tokmak-2011035922.html
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:08:00+03:00
2025-04-13T19:08:00+03:00
2025-04-13T19:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Город Токмак под огнем боевиков ВСУ, которые продолжают попытки нанести удары по мирной инфраструктуре Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска открыли огонь по городу из РСЗО. "В городе работают системы ПВО", - добавил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
Рогов: украинские войска открыли огонь по Токмаку в Запорожской области