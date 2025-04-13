https://ria.ru/20250413/terrorizm-2010972320.html
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 13.04.2025
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:09:00+03:00
2025-04-13T10:09:00+03:00
2025-04-13T10:10:00+03:00
хакан фидан
фуад хусейн
турция
ирак
в мире
терроризм
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148957/70/1489577088_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_26153e517bc5b426d021f9e75e30a554.jpg
АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с ИГ* в регионе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Сопредседателями заседания будут главы МИД Турции и Ирака Хакан Фидан и Фуад Хусейн. На встрече будут присутствовать представители министерств иностранных дел, обороны и разведки обеих стран. "Господин министр (Хакан Фидан) намерен поднять на встрече вопрос о борьбе с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), обсудить призыв лидера РПК о необходимости сложить оружие и совместную борьбу против террористической организации ДАЕШ* (арабский акроним ИГИЛ*, запрещённой в РФ террористической организации)", - сообщил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html
турция
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148957/70/1489577088_161:0:1840:1259_1920x0_80_0_0_a376d4e14320646aedb3a8db1d524d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хакан фидан, фуад хусейн, турция, ирак, в мире, терроризм, исламское государство*
Хакан Фидан, Фуад Хусейн, Турция, Ирак, В мире, Терроризм, Исламское государство*
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ на заседании в Анталье