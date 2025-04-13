https://ria.ru/20250413/terrorizm-2010972320.html

Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник

Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 13.04.2025

Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:09:00+03:00

2025-04-13T10:09:00+03:00

2025-04-13T10:10:00+03:00

хакан фидан

фуад хусейн

турция

ирак

в мире

терроризм

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148957/70/1489577088_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_26153e517bc5b426d021f9e75e30a554.jpg

АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с ИГ* в регионе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Сопредседателями заседания будут главы МИД Турции и Ирака Хакан Фидан и Фуад Хусейн. На встрече будут присутствовать представители министерств иностранных дел, обороны и разведки обеих стран. "Господин министр (Хакан Фидан) намерен поднять на встрече вопрос о борьбе с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), обсудить призыв лидера РПК о необходимости сложить оружие и совместную борьбу против террористической организации ДАЕШ* (арабский акроним ИГИЛ*, запрещённой в РФ террористической организации)", - сообщил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html

турция

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хакан фидан, фуад хусейн, турция, ирак, в мире, терроризм, исламское государство*