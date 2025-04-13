Рейтинг@Mail.ru
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 13.04.2025 (обновлено: 10:10 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/terrorizm-2010972320.html
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 13.04.2025
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:09:00+03:00
2025-04-13T10:10:00+03:00
хакан фидан
фуад хусейн
турция
ирак
в мире
терроризм
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148957/70/1489577088_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_26153e517bc5b426d021f9e75e30a554.jpg
АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с ИГ* в регионе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Сопредседателями заседания будут главы МИД Турции и Ирака Хакан Фидан и Фуад Хусейн. На встрече будут присутствовать представители министерств иностранных дел, обороны и разведки обеих стран. "Господин министр (Хакан Фидан) намерен поднять на встрече вопрос о борьбе с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), обсудить призыв лидера РПК о необходимости сложить оружие и совместную борьбу против террористической организации ДАЕШ* (арабский акроним ИГИЛ*, запрещённой в РФ террористической организации)", - сообщил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html
турция
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148957/70/1489577088_161:0:1840:1259_1920x0_80_0_0_a376d4e14320646aedb3a8db1d524d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хакан фидан, фуад хусейн, турция, ирак, в мире, терроризм, исламское государство*
Хакан Фидан, Фуад Хусейн, Турция, Ирак, В мире, Терроризм, Исламское государство*
Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ*, сообщил источник

Турция и Ирак обсудят совместную борьбу с ИГ на заседании в Анталье

© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Механизма безопасности высокого уровня с Ираком в воскресенье в Анталье намерен поднять вопрос о совместной борьбе с ИГ* в регионе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Сопредседателями заседания будут главы МИД Турции и Ирака Хакан Фидан и Фуад Хусейн. На встрече будут присутствовать представители министерств иностранных дел, обороны и разведки обеих стран.
"Господин министр (Хакан Фидан) намерен поднять на встрече вопрос о борьбе с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), обсудить призыв лидера РПК о необходимости сложить оружие и совместную борьбу против террористической организации ДАЕШ* (арабский акроним ИГИЛ*, запрещённой в РФ террористической организации)", - сообщил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами
22 марта, 17:58
 
Хакан ФиданФуад ХусейнТурцияИракВ миреТерроризмИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала