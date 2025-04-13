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Великобритания приостановила импортные пошлины на 89 категорий товаров - РИА Новости, 13.04.2025
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16:48 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/telegraph-2011015881.html
Великобритания приостановила импортные пошлины на 89 категорий товаров
Великобритания приостановила импортные пошлины на 89 категорий товаров - РИА Новости, 13.04.2025
Великобритания приостановила импортные пошлины на 89 категорий товаров
Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:48:00+03:00
2025-04-13T16:48:00+03:00
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
китай
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями торговой политики США, сообщает газета Telegraph. "Кир Стармер приостанавливает импортные пошлины на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, оказавшиеся втянутыми в торговую войну Дональда Трампа. Пошлины на 89 товаров от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков будут снижены до нуля на два года", - пишет издание. Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний. Другие меры включают увеличение предоставления государственных кредитов пострадавшим фирмам. Правительство утверждает, что эта инициатива позволит предприятиям сэкономить 17 миллионов фунтов стерлингов в год. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250411/velikobritanija-2010612760.html
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сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Великобритания приостановила импортные пошлины на 89 категорий товаров

Telegraph: Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями торговой политики США, сообщает газета Telegraph.
"Кир Стармер приостанавливает импортные пошлины на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, оказавшиеся втянутыми в торговую войну Дональда Трампа. Пошлины на 89 товаров от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков будут снижены до нуля на два года", - пишет издание.
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Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний. Другие меры включают увеличение предоставления государственных кредитов пострадавшим фирмам.
Правительство утверждает, что эта инициатива позволит предприятиям сэкономить 17 миллионов фунтов стерлингов в год.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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СШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерКитайВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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