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Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску авиарейсов в Россию - РИА Новости, 13.04.2025
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17:58 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/tatar-2011022938.html
Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску авиарейсов в Россию
Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску авиарейсов в Россию - РИА Новости, 13.04.2025
Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску авиарейсов в Россию
Турецкая республика Северного Кипра надеется на запуск прямых рейсов между аэропортом "Эрджан" и российскими аэропортами, заявил РИА Новости лидер признанной... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:58:00+03:00
2025-04-13T17:58:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Турецкая республика Северного Кипра надеется на запуск прямых рейсов между аэропортом "Эрджан" и российскими аэропортами, заявил РИА Новости лидер признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар. По словам Татара, в аэропорт "Эрджан" на данный момент прибывают рейсы из множества городов Турции. "Пусть и из Москвы будут летать самолеты, почему нет? Согласно Чикагской конвенции, в аэропортах непризнанных стран запрещены посадки, но из Турции же летают самолеты, пусть и из Москвы будут. Это важно, так как у нас проживают много россиян - 25-30 тысяч граждан сейчас, мы их очень любим, их дети ходят в наши школы, они вливаются в общество. Эти российские граждане хотят летать между Москвой и ТРСК, вместо этого они сначала летят в Стамбул или Анталью и там делают пересадку. Очень надеемся, что в ближайшее время между аэропортом Эрджан и различными аэропортами России будут запущены прямые рейсы", - сказал лидер турок-киприотов Татар на полях Анталийского дипломатического форума (ADF). По словам Татара, представители Республики Кипр на юге острова "препятствуют" переговорам по этому вопросу. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра(ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010275888.html
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в мире, кипр, турция, москва, оон
В мире, Кипр, Турция, Москва, ООН
Турецкая Республика Северного Кипра призвала к запуску авиарейсов в Россию

Татар: ТРСК надеется на запуск прямого авиасообщения с Россией

© AP Photo / Petros KaradjiasЭрсин Татар
Эрсин Татар - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - РИА Новости. Турецкая республика Северного Кипра надеется на запуск прямых рейсов между аэропортом "Эрджан" и российскими аэропортами, заявил РИА Новости лидер признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар.
По словам Татара, в аэропорт "Эрджан" на данный момент прибывают рейсы из множества городов Турции.
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"Пусть и из Москвы будут летать самолеты, почему нет? Согласно Чикагской конвенции, в аэропортах непризнанных стран запрещены посадки, но из Турции же летают самолеты, пусть и из Москвы будут. Это важно, так как у нас проживают много россиян - 25-30 тысяч граждан сейчас, мы их очень любим, их дети ходят в наши школы, они вливаются в общество. Эти российские граждане хотят летать между Москвой и ТРСК, вместо этого они сначала летят в Стамбул или Анталью и там делают пересадку. Очень надеемся, что в ближайшее время между аэропортом Эрджан и различными аэропортами России будут запущены прямые рейсы", - сказал лидер турок-киприотов Татар на полях Анталийского дипломатического форума (ADF).
По словам Татара, представители Республики Кипр на юге острова "препятствуют" переговорам по этому вопросу.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра(ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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