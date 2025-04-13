https://ria.ru/20250413/tarlev-2010973303.html

Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда

Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда - РИА Новости, 13.04.2025

Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда

Качество работы и форма организации Конституционного суда Молдавии нуждается в доработке, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:29:00+03:00

2025-04-13T10:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Качество работы и форма организации Конституционного суда Молдавии нуждается в доработке, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Если говорить по существу, то состав Конституционного суда, форма организации, качество деятельности оставляют желать лучшего. По моему мнению, полномочия Конституционного суда, которые существуют сегодня, незначительны, недостаточны", - заявил Тарлев журналистам. По его словам, возмутительно, что у граждан отсутствует возможность конституционного обжалования вердиктов после решений Верховного суда. В то же время он предупредил об опасности политизированных поправок к Конституции, особенно в таких деликатных областях, как язык или государственная независимость. "Конституция — это библия государства. Она не должна меняться, когда меняются политики, депутаты, министры или кто-либо еще", - подчеркнул он. Тарлев отметил, что членами Конституционного суда должны быть "безупречные люди", имеющие "уникальный опыт деятельности в данной сфере".

https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html

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в мире, молдавия, василий тарлев