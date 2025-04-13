Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 13.04.2025 (обновлено: 10:30 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/tarlev-2010973303.html
Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда
Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда - РИА Новости, 13.04.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда
Качество работы и форма организации Конституционного суда Молдавии нуждается в доработке, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:29:00+03:00
2025-04-13T10:30:00+03:00
в мире
молдавия
василий тарлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_0:0:1244:699_1920x0_80_0_0_4ede62aaaf63b67a2e39994fed157053.jpg
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Качество работы и форма организации Конституционного суда Молдавии нуждается в доработке, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Если говорить по существу, то состав Конституционного суда, форма организации, качество деятельности оставляют желать лучшего. По моему мнению, полномочия Конституционного суда, которые существуют сегодня, незначительны, недостаточны", - заявил Тарлев журналистам. По его словам, возмутительно, что у граждан отсутствует возможность конституционного обжалования вердиктов после решений Верховного суда. В то же время он предупредил об опасности политизированных поправок к Конституции, особенно в таких деликатных областях, как язык или государственная независимость. "Конституция — это библия государства. Она не должна меняться, когда меняются политики, депутаты, министры или кто-либо еще", - подчеркнул он. Тарлев отметил, что членами Конституционного суда должны быть "безупречные люди", имеющие "уникальный опыт деятельности в данной сфере".
https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html
https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_20:0:1209:892_1920x0_80_0_0_05473ad106a222fdabe95f01f806e5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, василий тарлев
В мире, Молдавия, Василий Тарлев
Экс-премьер Молдавии раскритиковал работу Конституционного суда

Тарлев: качество работы Конституционного суда Молдавии оставляет желать лучшего

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Osmatesco
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Качество работы и форма организации Конституционного суда Молдавии нуждается в доработке, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Если говорить по существу, то состав Конституционного суда, форма организации, качество деятельности оставляют желать лучшего. По моему мнению, полномочия Конституционного суда, которые существуют сегодня, незначительны, недостаточны", - заявил Тарлев журналистам.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Молдавии оппозиция будет бойкотировать заседания парламента
10 апреля, 12:41
По его словам, возмутительно, что у граждан отсутствует возможность конституционного обжалования вердиктов после решений Верховного суда.
В то же время он предупредил об опасности политизированных поправок к Конституции, особенно в таких деликатных областях, как язык или государственная независимость.
"Конституция — это библия государства. Она не должна меняться, когда меняются политики, депутаты, министры или кто-либо еще", - подчеркнул он.
Тарлев отметил, что членами Конституционного суда должны быть "безупречные люди", имеющие "уникальный опыт деятельности в данной сфере".
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию
1 апреля, 11:52
 
В миреМолдавияВасилий Тарлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала