https://ria.ru/20250413/svyaschennik-2010957982.html

Священник раскрыл сходство песни "Прогулки по воде" с Вербным воскресеньем

Священник раскрыл сходство песни "Прогулки по воде" с Вербным воскресеньем - РИА Новости, 13.04.2025

Священник раскрыл сходство песни "Прогулки по воде" с Вербным воскресеньем

Праздник Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, который встречают в Русской церкви, отсылает к тому, как толпа торжественно встречала Иисуса... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:09:00+03:00

2025-04-13T04:09:00+03:00

2025-04-13T04:09:00+03:00

религия

иерусалим

иисус христос

юрий бутусов

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Праздник Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, который встречают в Русской церкви, отсылает к тому, как толпа торжественно встречала Иисуса Христа в Иерусалиме, а чуть позже просила распять его, так же и сегодня, греша, люди "распинают" Бога, хотят не спасения, а удовольствий, что напоминает сюжет песни "Прогулки по воде", рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев. В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Он повествует о том, как незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим к празднованию иудейской Пасхи: люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле независимость. Встречавшие устлали пальмовыми ветвями и одеждами дорогу, по которой Иисус Христос въехал в город. В Иерусалиме через считанные дни после этих событий разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, будет просить власти казнить Иисуса Христа. В напоминание о событии входа Господа в Иерусалим в Русской церкви есть традиция приносить в храм и освящать ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. "Когда люди имеют блага земной жизни, они здоровые, сытые, одетые, богатые, успешные, им хорошо. Когда видят в человеке источник этих благ, они этому радуются - толпа просит хлеба, зрелищ, торжества. Так было и в Иерусалиме. Но потом они убедились, что Господь не от мира сего и пришёл не для того, чтобы дать еврейскому народу земные удовольствия и блага, но чтобы спасти их для Царства Небесного. И они от него отвернулись", - рассказал отец Александр. По его словам, эта история не только про людей в древнем Иерусалиме, иудейских священников и властях того времени, но "про нас самих". "Когда мы вкусно едим, мягко спим, развлекаемся, нам приятно, радостно, удобно. Когда мы начинаем поститься, трудиться, помогать ближнему, кормить голодных, посещать больных, делать другие добрые дела, у нас начинаются проблемы – нам зачастую это неудобно, ненужно, тяжело, не хочется, лень. И мы спрашиваем себя: "Ну, а зачем мне это надо? Как бы, Господь, ну, ты дай все удовольствия, блага, а к этому нас не призывай". То есть от Бога отмахиваемся, не хотим Его в своей жизни, хотим избавиться", - поясняет священник. В связи с этим он вспомнил известную песню "Прогулки по воде", которую исполняет Юрий Бутусов, где есть такие слова, с которыми обращается герой – апостол – к Спасителю: "Но, Учитель, на касках блистают рога, Черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятье оставь на потом". "То есть нам как бы не надо Бога, нам хочется жить, как нам хочется, без Бога удобнее грешить, он нам мешает это делать, и мы своими грехами опять как бы кричим: "Распни, распни его!", как те иудеи. А Господь говорит: "Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет" - то есть найдет Царствие Небесное. Верующий человек не просто знает, что что-то не нужно делать, а что-то нужно, и как, верующий человек это делает. Тот, кто знает, как делать, но не делает – неверующий, теоретик, любитель интересных моментов в жизни. Об этом и стоит задуматься", - сказал отец Александр Добродеев. "Жизнь современная сулит "фейки", за которыми бежим, грешим, пока не предстанем перед Богом, где за все придется дать ответ. Но многие думают, что "это же будет потом". Люди порой не понимают, что вот это "потом" - оно уже наступает здесь: столько проблем, смертей, слез, пота и крови, войн, эпидемий ещё каких-то нестроений - личных и общественных – это все результат греха, нежелания жить с Богом", - заключил собеседник агентства. В пятницу, 11 апреля, завершился Великий пост (четыредесятница). После него следуют два праздничных дня – Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а в Вербное воскресенье, - и рыбу. Далее начинается последняя неделя перед Пасхой - время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Воскресение Христово в 2025 году встретят 20 апреля. Как ранее рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, в Русской церкви на Вербное воскресенье, а также Страстной неделе, Пасхе и Светлой неделе "никаких заупокойных поминовений не полагается, специальным днём пасхального поминовения является уже Радоница – вторник второй недели после Пасхи (ред. - в 2025 году – 29 апреля)". По словам священника, ездить на кладбища до Радоницы - традиция светская, появилась в условиях гонений на Церковь при Хрущеве, и делать этого не стоит. Также он призывал до Радоницы "сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова".

https://ria.ru/20250412/voskresene-2010743992.html

https://ria.ru/20250412/kirill-2010932998.html

https://ria.ru/20250412/prazdnik-1863575883.html

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иерусалим, иисус христос, юрий бутусов, русская православная церковь