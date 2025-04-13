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Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:10:00+03:00
2025-04-13T14:10:00+03:00
2025-04-13T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Группировка "Север" поразила восемь украинских бригад в Курской области
Минобороны России: "Север" поразил восемь украинских бригад у Горналя и Олешни