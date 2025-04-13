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Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военнослужащих
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военнослужащих - РИА Новости, 13.04.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военнослужащих
Российская группировка "Днепр" в своей зоне ответственности за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:33:00+03:00
2025-04-13T12:33:00+03:00
2025-04-13T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" в своей зоне ответственности за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военнослужащих
Минобороны России сообщило об уничтожении группировкой "Днепр" до 70 бойцов ВСУ