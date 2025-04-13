Рейтинг@Mail.ru
В Томской области перевернулся грузовик со свиньями - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.04.2025 (обновлено: 15:45 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/svini-2011006928.html
В Томской области перевернулся грузовик со свиньями
В Томской области перевернулся грузовик со свиньями - РИА Новости, 13.04.2025
В Томской области перевернулся грузовик со свиньями
Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области, люди не пострадали, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:36:00+03:00
2025-04-13T15:45:00+03:00
происшествия
томская область
томск
колпашево
сергей ломакин
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011007694_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb1fdc54538e984441a4d2b4ca60f487.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области, люди не пострадали, сообщает прокуратура региона. По данным УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье на 65-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево Шегарского района. "По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с прицепом не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. В результате происшествия люди не пострадали, причинен материальный ущерб, погибли сельскохозяйственные животные", - говорится в сообщении прокуратуры. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в аварии погибли и пострадали находившиеся в прицепе свиньи. Сотрудники госавтоинспекции на месте происшествия обеспечивали безопасный проезд транспортных средств. По поручению прокурора региона Сергея Ломакина надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств и причин ДТП.
https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html
https://ria.ru/20250412/dtp-2010848711.html
томская область
томск
колпашево
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011007694_65:0:1215:863_1920x0_80_0_0_7fced46b083d89a863c75bab48ceb79c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, томск, колпашево, сергей ломакин, россия, дтп
Происшествия, Томская область, Томск, Колпашево, Сергей Ломакин, Россия, ДТП
В Томской области перевернулся грузовик со свиньями

В Томской области перевернулся грузовик со свиньями, люди не пострадали

© Фото : Томская полиция/ВКонтактеГрузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области
Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Томская полиция/ВКонтакте
Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области, люди не пострадали, сообщает прокуратура региона.
По данным УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье на 65-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево Шегарского района.
Место ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков на переходе
Вчера, 08:41
"По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с прицепом не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. В результате происшествия люди не пострадали, причинен материальный ущерб, погибли сельскохозяйственные животные", - говорится в сообщении прокуратуры.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в аварии погибли и пострадали находившиеся в прицепе свиньи.
Сотрудники госавтоинспекции на месте происшествия обеспечивали безопасный проезд транспортных средств. По поручению прокурора региона Сергея Ломакина надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств и причин ДТП.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу пешеходов
12 апреля, 07:57
 
ПроисшествияТомская областьТомскКолпашевоСергей ЛомакинРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала