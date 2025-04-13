https://ria.ru/20250413/svini-2011006928.html

В Томской области перевернулся грузовик со свиньями

В Томской области перевернулся грузовик со свиньями - РИА Новости, 13.04.2025

В Томской области перевернулся грузовик со свиньями

Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области, люди не пострадали, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:36:00+03:00

2025-04-13T15:36:00+03:00

2025-04-13T15:45:00+03:00

происшествия

томская область

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сергей ломакин

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НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Грузовик с прицепом со свиньями перевернулся в Томской области, люди не пострадали, сообщает прокуратура региона. По данным УМВД по Томской области, ДТП произошло в воскресенье на 65-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево Шегарского района. "По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с прицепом не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. В результате происшествия люди не пострадали, причинен материальный ущерб, погибли сельскохозяйственные животные", - говорится в сообщении прокуратуры. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в аварии погибли и пострадали находившиеся в прицепе свиньи. Сотрудники госавтоинспекции на месте происшествия обеспечивали безопасный проезд транспортных средств. По поручению прокурора региона Сергея Ломакина надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств и причин ДТП.

https://ria.ru/20250413/voditel-2010966558.html

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томская область

томск

колпашево

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происшествия, томская область, томск, колпашево, сергей ломакин, россия, дтп