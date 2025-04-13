Командир "Ахмата" рассказал о трудностях при освобождении Суджи
Командир группы спецназа "Ахмат" рассказал об освобождении Курской Суджи
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. При проведении операции по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи некоторые бойцы получали свыше десяти ранений, однако продолжали выполнять задачу и штурмовать, рассказал командир группы спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" во время церемонии открытия выставки фотографий и личных вещей участников операции "Поток".
Через месяц после успешно проведенной операции "Поток" на открытии выставки фотографий и личных вещей участников выступил командир группы спецназа "Ахмат" - "Аид". Он рассказал о сложностях, которые бойцы преодолели и, несмотря на ранения, шли на штурм населенных пунктов и выполнили поставленную задачу.
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"Некоторые бойцы получили по 10-12 ранений, но даже не бинтовались, а перетягивали раны скотчем металлическим и шли дальше штурмовать. Никто не отступил, никто не убежал, все выполнили свою задачу, все штурмовали. И в течение двух суток большая часть оккупированных нацистами территорий была освобождена. Пожалуй, операция "Поток" - это пример того, почему фраза "Умираю, но не сдаюсь" написана только на русском языке", - рассказал "Аид".
Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.