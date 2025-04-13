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Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным - РИА Новости, 13.04.2025
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14:40 13.04.2025 (обновлено: 16:04 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/sud-2010999659.html
Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным
Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным - РИА Новости, 13.04.2025
Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным
Верховный суд России признал списание зачисленных по ошибке денег у клиента банка незаконным, следует из определения суда. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:40:00+03:00
2025-04-13T16:04:00+03:00
россия
общество
юникредит банк
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд России признал списание зачисленных по ошибке денег у клиента банка незаконным, следует из определения суда.Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысяч евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Позже ЮниКредит Банк без ее согласия списал все средства, сославшись на зачисление по ошибке. Женщина направила банку претензию, но ей отказали в возврате денег.После этого Шкулева обратилась в суд, однако ее иск не был удовлетворен, и она подала жалобу в Верховный суд."Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций", — говорится в документе.ЮниКредит Банк работает в России с 1989 года и принадлежит группе Uniсredit. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
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россия, общество, юникредит банк
Россия, Общество, ЮниКредит Банк
Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным

Верховный суд счел списание денег, зачисленных банком по ошибке, неправомерным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд России признал списание зачисленных по ошибке денег у клиента банка незаконным, следует из определения суда.
Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысяч евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Позже ЮниКредит Банк без ее согласия списал все средства, сославшись на зачисление по ошибке. Женщина направила банку претензию, но ей отказали в возврате денег.
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После этого Шкулева обратилась в суд, однако ее иск не был удовлетворен, и она подала жалобу в Верховный суд.
"Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций", — говорится в документе.
ЮниКредит Банк работает в России с 1989 года и принадлежит группе Uniсredit. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
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