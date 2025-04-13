https://ria.ru/20250413/stavka-2010964608.html

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 19 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 19 процентов - РИА Новости, 13.04.2025

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 19 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках упала ниже 19% - до 18,92%, а наиболее доходными на текущий момент остаются трехмесячные вклады, сообщили РИА... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках упала ниже 19% - до 18,92%, а наиболее доходными на текущий момент остаются трехмесячные вклады, сообщили РИА Новости в маркетплейсе "Финуслуги". Согласно сообщению, в период с 7 по 11 апреля ставки по вкладам изменили четыре банка из топ-20, три из них снизили ставки. Снижение ставок провели лидеры рынка розничных депозитов, диапазон снижения составил 1,0-1,8 п.п. При этом изменение тарифов затронуло всю линейку вкладов, участвующих в расчете индекса "Финуслуг" (на срок 3,6 и 12 месяцев). Еще один банк из топ-20 в этот период ставки повысил, диапазон повышения составил 0,50-0,81 п.п. "В результате этого средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках по состоянию на конец дня 11 апреля 2025 года упала ниже 19% (до 18,92%). В предыдущий раз средняя ставка по годовым вкладам была ниже 19% в конце октября 2024 года (18,55%)", - прокомментировал старший управляющий директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. Отмечается, что наиболее доходными на текущий момент остаются трехмесячные вклады. Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках составила 20,02%, а по полугодовому – 19,81%, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250321/stavki-2006561319.html

https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа